Soirée Casino Royale à Cap-Saint-Ignace

Le comité Mon village en Vari’été de Cap-Saint-Ignace invite les citoyens de la municipalité et de celle avoisinante à une soirée Casino Royale le 14 novembre à partir de 19 h dans l’ancien presbytère du village.

Pour une soirée seulement, ce bâtiment emblématique se métamorphosera en un véritable Casino Royale à la James Bond. Les participants seront plongés dans un décor feutré avec lumière tamisée, musique entraînante et tables de jeu animées. Dans un esprit amical, chacun pourra s’essayer aux différents jeux de casino, sans expérience requise. De l’animation musicale et des surprises pour les participants sont également au programme.

Des billets sont disponibles en prévente auprès du comité Mon village en Vari’été. Plus d’informations sont disponibles sur sa page Facebook.