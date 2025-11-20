54 diplômés au campus de Montmagny

Le 1er novembre dernier se tenait la 15e cérémonie de remise des diplômes du campus de Montmagny du Cégep de La Pocatière durant laquelle la réussite de 54 finissants a été célébrée.

Cette année, la Médaille académique du Gouverneur général du Canada a été décernée à Julien Dion, diplômé en Sciences de la nature, en reconnaissance de son excellence académique. M. Dion a également reçu une bourse de 500 $ de la Fondation du Cégep de La Pocatière.

« Nous sommes heureux de célébrer votre diplomation et votre persévérance. Votre curiosité, votre engagement et votre détermination vous ont permis de franchir cette étape marquante. Je vous souhaite de poursuivre vos projets avec confiance et créativité. Vous inspirez notre campus et portez haut les valeurs qui nous rassemblent », a souligné la directrice du campus, Cynthia Lavoie.