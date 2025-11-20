2 500$ pour la Maison des jeunes

Mazda Montmagny remet un don de 2 500 $ à la Maison des jeunes L’Incontournable de Montmagny dans le cadre de la campagne nationale Personnalités légendaires de Mazda Canada. Le montant servira à soutenir des projets jeunesse ainsi que les services d’accompagnement de l’organisme.

« Soutenir la Maison des jeunes L’Incontournable, c’est investir directement dans la qualité de vie et le développement de nos jeunes. Leur travail a un impact réel dans la communauté, et nous sommes très fiers, chez Montmagny Mazda, de pouvoir contribuer à leur mission. Pour nous, ce programme n’est pas seulement un don: c’est un engagement envers la prochaine génération », souligne Kevin Michaël Levesque, vice-président associé chez Montmagny Mazda.

Depuis 2021, Montmagny Mazda a remis 22 500 $ aux organismes, aux bénévoles ou aux entreprises locales dans le cadre du programme Personnalités légendaires de Mazda Canada.