Concertation pour la préservation du bassin versant du Fleuve Saint-Jean

L’Organisme de bassin versant du Fleuve Saint-Jean organise son atelier de concertation annuel le 27 novembre prochain à Saint-Lucie-de-Beauregard. Le but de cette rencontre serait de travailler ensemble pour mieux préserver la ressource inestimable qu’est l’eau.

L’atelier de cette année serait particulièrement important pour l’organisme qui commence à mettre en œuvre son Plan directeur de l’eau (PDE) 2024-2034. Il s’agit donc d’un moment pour identifier des actions concrètes qui mèneront à la réalisation des objectifs de ce plan. Selon l’organisme, il s’agit d’une occasion pour la population de s’impliquer activement pour un avenir durable.

Au programme, des discussions et échanges sur plusieurs thématiques clés : qualité de l’eau, vieillissement accéléré des lacs, espèces exotiques envahissantes, perte d’habitats pour la faune et dégradation des milieux humides et hydriques. Chaque rencontre débutera par un bref rappel des notions de base afin de rendre la participation accessible à toutes et tous, peu importe le niveau de connaissance.

Il est possible de s’inscrire à l’activité via le site web de l’Organisme de bassin versant du Fleuve Saint-Jean.