La dernière cérémonie de remise des Médailles du lieutenant-gouverneur pour les aînés a permis à deux résidents de Cap-Saint-Ignace de recevoir la distinction devant leur famille respective et les représentants de la Municipalité.

Nicole Guimond Bernier et Germain Fortin ont reçu leur médaille des mains de la lieutenante-gouverneure du Québec, l’honorable Manon Jeannotte. La Municipalité de Cap-Saint-Ignace avait soumis les deux candidatures pour souligner leur implication au sein de la communauté. Selon cette dernière, « Leur histoire respective est inspirante et leur engagement bénévole, social et communautaire au sein de notre collectivité est bénéfique ». (LOB)