La 21e édition du tournoi de golf-bénéfice de la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, en collaboration avec Promutuel Assurance Côte-Sud, se tiendra le 19 août prochain au Club de golf de Saint-Pamphile. Pour présider cette activité de collecte de fonds, la Fondation a fait appel à deux personnalités « Coup de cœur » de la région, soit Mme Réjane St-Amant et M. Clément Fortin. Rappelons que ce tournoi permet d’amasser environ 25 000 $ par année qui sont redistribués vers les soins de santé dispensés à la population de la MRC de L’Islet.

Selon la Fondation, ces deux personnes s’impliquent énormément au sein de la communauté de Saint-Omer et de L’Islet-Sud. Mme St-Amand a été, entre autres, responsable de l’Association des retraités de L’Islet-Sud, membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres, conseillère municipale, membre du comité des loisirs et présidente du conseil de Fabrique de Saint-Omer. Elle sera toujours active dans la communauté et s’implique auprès de divers comités. M. Fortin, pour sa part, a participé à la création de la Garde paroissiale de Saint-Omer et en a assuré la présidence durant 36 ans. Sous sa gouverne, cet organisme a mis sur pied la loto-Fabrique qui a assuré la santé financière de l’Église et des différentes activités sociales, liturgiques, dont le 50e anniversaire de la paroisse. Il a aussi été impliqué à titre de marguillier, commissaire d’école et de maire pendant plusieurs années. Il serait également toujours prêt à apporter son aide à sa communauté.

Les personnalités « Coup de cœur » seront présentes lors du cocktail-bénéfice qui se tiendra après le tournoi. Elles invitent les gens à participer et à en profiter pour échanger avec eux.

Pour plus de renseignements ou pour réserver des places, il est possible de consulter le site web de la fondation ou de contacter Sylvie Talbot chez Promutuel Assurance Côte-Sud. (LOB)