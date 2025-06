La communauté de Cap-Saint-Ignace engagée pour l’environnement

La Municipalité de Cap-Saint-Ignace, en collaboration avec l’entreprise Le Temps des Cigales, souligne le succès de la journée d’entretien et de plantation d’arbres tenue le lundi 26 mai 2025. Le projet environnemental s’est déployé sur deux sites municipaux, donc le parc municipal Optimiste.

Pour cette seconde édition, l’initiative a rassemblé un groupe engagé composé d’employés municipaux, d’élues, de citoyens et de représentants d’entreprises locales, dont Babel Café et Alectron.

L’entreprise Le Temps des Cigales, à l’origine de l’appel à l’action écologique lancé en 2024, a contribué à chaque étape du projet. L’initiative a également pu compter sur l’appui de l’Association forestière des deux rives (AF2R) et du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) qui ont fourni les arbres plantés. La municipalité a mis à disposition la terre, le paillis ainsi que l’ensemble du matériel et des outils nécessaires au bon déroulement de la journée.