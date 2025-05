« Troc tes vivaces » au Marché Public

Le Marché Public de Montmagny sera l’hôte d’une activité d’échange les 7 et 14 juin prochain entre 9 h et 11 h spécialement dédiée aux adeptes de jardinage. « Troc tes vivaces » sera une occasion d’apporter des boutures, semis ou graines pour les échanger ou les donner à d’autres participants. Il est demandé d’identifier l’espèce, la variété et la couleur du plant. Il sera également possible d’échanger des connaissances avec les autres participants ainsi qu’avec des membres de Société d’horticulture et d’écologie de Montmagny qui seront sur place.

Programmation de l’été

La boutique du marché sera ouverte à partir du 26 juin cette année. Une activité spéciale en compagnie de producteurs et artisans se tiendra le 28 juin pour souligner la nouvelle saison. Elle demeurera ouverte du mercredi au dimanche jusqu’au 7 septembre.

Le 4 juillet et le 1er août, une « Fête du Marché » se tiendra. Les événements prendront la forme d’un rassemblement avec divers producteurs et artisans locaux. Certains producteurs d’alcool de la région tiendront d’ailleurs des dégustations.

Le 26 juillet et le 30 août, les citoyens seront invités à donner leurs récoltes excédentaires de leurs jardins pour que ces dernières soient remises au Centre communautaire Normandie et à la Maison La Frontière.

Le 26 juillet sera également la journée du pique-nique interculturel avec un repas champêtre en plein air mettant en vedette des saveurs internationales.

Le 16 août, une activité en collaboration avec des organismes communautaires offrira une sélection de livres de recettes usagés pour ceux qui souhaitent découvrir des recettes traditionnelles et réconfortantes des générations passées.