Des finissants en Langues à travers la planète

En fin de parcours, les étudiants en Arts, lettres et communication // Langues au Cégep de La Pocatière, campus de Montmagny, doivent suivre un stage de six semaines durant lequel ils peuvent approfondir leurs connaissances linguistiques et culturelles en intégrant une communauté qui s’exprime dans la langue de leur choix.

Cette année, les finissants ont choisi neuf pays différents, soit l’Angleterre, l’Italie, Malte, l’Afrique du Sud, le Nicaragua, le Costa Rica, Porto Rico, le Pérou et le Chili. Plusieurs villes choisies par les étudiants étaient une première dans l’histoire du programme.

Chaque étudiant devait construire un projet sur mesure selon ses intérêts : études et engagement bénévole dans des milieux à caractère social, communautaire ou écologique. Ces activités représentaient des tremplins pour apprendre une autre langue et l’expérience pouvait prendre diverses formes : participation à des projets environnementaux, soutien dans des organismes locaux ou apprentissage intensif d’une nouvelle langue.

Pour soutenir la concrétisation de ce projet formateur, chaque étudiant a reçu des bourses du Cégep de La Pocatière et de sa Fondation ainsi que de la Direction des affaires internationales de la Fédération des cégeps.