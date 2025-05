Une Goulée sous la présidence d’honneur de Roméo Dallaire

La 48e édition de la Goulée de la Fondation Bouchard inc., qui soutient le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, se tenait le 3 mai dernier sous la présidence d’honneur du lieutenant-général (ret) Roméo A. Dallaire. Trois personnes ont reçu l’Ordre Painchaud, soit une distinction qui reconnait leur apport à la société. Il s’agit du président d’honneur de la soirée, de Martine Dubé, première femme directrice générale du Collège et finissante de la 145e promotion, ainsi que François Pelletier, juge à la retraite de la Cour d’appel du Québec et finissant de la 134e promotion.

La Goulée est un événement annuel qui se tient toujours le premier samedi de mai. La prochaine édition devrait donc être le 2 mai 2026.