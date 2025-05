Un marathon pour promouvoir la lecture

Le 15 mai dernier, le Club littéraire de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault tenait son troisième Marathon de lecture. Amis, collègues et famille se sont joints au membre du Club afin de lire le page le plus possible entre 13 h et 19 h afin d’amasser de l’argent qui servira à la promotion de la lecture dans l’établissement scolaire.

La Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny offrait 10 sous par page lue lors de l’événement jusqu’à un montant maximum de 750 $. L’objectif à atteindre était donc de 7 500 pages, mais il a finalement été dépassé, car le décompte final à 19 h était de 8 875 pages.

Les enseignantes Marie-Andrée Labbé et Élisabeth Robin, responsables du Club, remercient tous ceux qui ont joint l’initiative.