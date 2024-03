Afin d’élaborer la politique, le comité responsable a réalisé plusieurs consultations avec des gens de différents groupes minoritaires vivant dans la communauté afin de voir quels enjeux ils vivaient et les situations dans lesquels ces gens pouvaient vivre de la discrimination. Au terme de ce travail, un document a été rédigé et ce dernier servira de plan d’action pour les cinq prochaines années. « Les employés étaient déjà sensibilisés avant même l’arrivée de la Politique. Par le passé, nous avons essayé de pallier les problèmes d’inclusion sans toutefois nous adresser directement aux gens qui les vivaient. C’était difficile de vraiment cerner les bons enjeux et de s’y attaquer. Avec le comité, nous avons rencontré des gens de tous les horizons et de toutes les sphères de notre société », explique la conseillère Gabrielle Brisebois.

La Politique d’égalité EDI est divisée en trois axes qui seront appliqués à tour de rôle. Le premier concerne la gouvernance. La Ville souhaite d’abord assurer un leadership régional au niveau de la MRC pour le déploiement des mesures EDI, susciter l’adhésion de l’équipe municipale à la Politique et adapter sa documentation aux critères EDI. Ensuite vient l’axe employeur. Dans ce dernier, la Ville entend former ses employés aux concepts EDI, se montrer bienveillante dans l’intégration de ces concepts dans l’appareil municipal et offrir des infrastructures plus inclusives aux employés. Le dernier axe est celui des prestataires de services, donc les citoyens. À cette étape, la Ville désire informer les citoyens de cette Politique, offrir des infrastructures adaptées à tous et organiser des activités visant à éduquer la population sur les concepts EDI.

Le comité mixte d’égalité EDI servira également de comité consultatif dans les prochaines années pour tous les enjeux touchant l’équité, la diversité et l’inclusion.