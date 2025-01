Des entreprises se démarquent en développement durable

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet annonce le nom des cinq entreprises et organismes de Montmagny-L’Islet, finalistes au Gala Vision Durable qui se déroulera dans la municipalité de Scott le 19 février prochain. Cet événement vise à reconnaître et célébrer les initiatives en développement durable des entreprises en Chaudière-Appalaches.

- Catégorie Petits et moyens manufacturiers : Le Temps des Cigales (Cap-Saint-Ignace);

- Catégorie Commerces et services : Friperie Mode sans Frontière (Montmagny) et Arbre Évolution Coopérative de solidarité (L’Islet);

- Catégorie Tourisme : Carrefour mondial de l’accordéon (Montmagny);

- Catégorie Grands manufacturiers : Lorendo Portes et Fenêtres (Montmagny);

Parmi les 47 candidatures reçues pour le gala, 12 proviennent de Montmagny-L’Islet, représentant ainsi 26 % des candidatures totales.

« Le CAE est fier que la MRC de Montmagny et la MRC de L’Islet soient si bien représentée lors de ce gala avec plus de 33 % des finalistes. Je félicite chaleureusement les dix autres finalistes des quatre coins de la Chaudière-Appalaches. Je salue les entreprises et organismes qui ont eu l’audace de faire du développement durable leur priorité. Par le fait même, je constate l’évolution remarquable des actions écoresponsables entreprises dans Montmagny-L’Islet. Continuons à donner l’exemple, à innover et à être porteurs de sens pour l’avenir », a déclaré Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet.