Le Comité de la famille et des aîné(e)s de Montmagny prépare la distribution des paniers de Noël à nouveau cette année avec la collaboration de plusieurs partenaires dans le milieu. Les familles résidantes de Montmagny qui souhaitent faire une demande peuvent le faire les 4, 5, 11, 12, 18 et 19 novembre entre 9 h et 12 h ou le 18 novembre entre 18 h et 20 h en composant le 418 248-8012. L’attribution est effectuée par un comité indépendant et seules les personnes qui auront droit à un panier seront contactées. Le comité rappelle aussi que la discrétion est assurée.

Le conseiller municipal Jessy Croteau organise à nouveau le défi spinning au VO2 Gym au profit de l’opération panier de Noël. Il sera le 17 novembre entre 9 h et 10 h 30 et il est possible de s’inscrire en communiquant directement avec M. Croteau. (LOB)