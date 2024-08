Acclamé par les entrepreneurs qui y ont pris part lors des éditions précédentes, le Banquet des entrepreneurs Desjardins revient pour une troisième année consécutive. Les propriétaires d’entreprise sont invités à noter à leur agenda la tenue de l’évènement le 14 septembre prochain au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace. L’institution financière de la MRC de Montmagny demeure le partenaire officiel de cette rencontre.

Une fois de plus, les gens d’affaires pourront profiter d’un souper gastronomique cinq services au cours duquel des entreprises présenteront leur organisation. Les invités, attendus pour 17 h à la salle Léandre-Boutin, seront accueillis dans une ambiance chic et feutrée pour le cocktail et le temps de quelques photographies.

L’an dernier, l’événement avait accueilli

120 convives.

La vente des billets pour l’édition 2024 est actuellement en cours. Il est recommandé de ne pas tarder à réserver. Le coût est de 80 $ par personne et la date butoir est le 5 septembre prochain. Il est possible de se procurer des billets via l’application Zeffy ou directement auprès de la responsable Mme Ginette Saillant à centreculturel

@capsaintignace.ca. Davantage d’informations sont disponibles sur le site web de la municipalité de Cap-Saint-Ignace. (LOB)