Médaille de la Lieutenante-gouverneure pour deux citoyens de Saint-Pierre

Alexandre Collin et Régis Proulx de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud ont récemment reçu la médaille de la Lieutenante-gouverneure pour leurs implications dans la communauté. Alexandre Collin a reçu celle pour la jeunesse. Il s’implique au Corps de Cadets 2591 Optimiste de Montmagny, en technique de scène et en faisant du bénévolat lors de plusieurs activités de sa municipalité. Régis Proulx a reçu celle pour les aînés, grâce à ses implications dans plusieurs organisations dont la Coop Chez Philo, le conseil consultatif en urbanisme ainsi que la Fabrique et la chorale de l’église de St-Pierre.