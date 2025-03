Montmagny-L’Islet brille au Gala Vision Durable

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet a fait l’annonce des trois lauréats de la toute première édition du Gala Vision Durable, tenu le 19 février dernier à La Cache à Maxime, à Scott. Cet événement prestigieux, organisé en collaboration avec les CAE et les Sociétés d’aide au développement des collectivités de Chaudière-Appalaches, vise à reconnaître et célébrer les initiatives en développement durable des entreprises de la région.

Les lauréats de Montmagny-L’Islet sont dans la catégorie Petits et moyens manufacturiers, Le Temps des Cigales de Cap-Saint-Ignace ; Commerce et service, la friperie Mode sans Frontière de Montmagny ; et le Coup de cœur gouvernance de Mallette, Arbre Évolution coopérative de solidarité de Saint-Jean-Port-Joli. Le Carrefour mondial de l’accordéon de Montmagny était finaliste dans la catégorie Tourisme, alors que Lorendo Portes et Fenêtres de Montmagny était en lice dans la catégorie Grand manufacturier.

Les trophées remis lors de la soirée ont été créés et fabriqués localement à Montmagny par l’entreprise Kocot Cadeaux Créatifs. Ces pièces uniques ont été confectionnées à partir de bois local et de métal récupéré dans la région des Etchemins, reflétant ainsi l’engagement envers la durabilité et le savoir-faire régional.

« En collaborant à des initiatives comme le Gala Vision Durable, le CAE Montmagny-L’Islet réaffirme son engagement à promouvoir des pratiques d’affaires écoresponsables. Nous sommes déterminés à accompagner nos entrepreneurs dans leur transition vers des modèles plus durables. Cette démarche contribue non seulement à la protection de notre environnement, mais aussi à la vitalité économique de Montmagny-L’Islet », a déclaré Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet.