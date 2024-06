Nouveaux propriétaires chez Usinage L’Islet : Les fondateurs vendent à trois releveurs

Le 1 juin 2024 dernier, les fondateurs d’Usinage L’Islet, Jean-Guy St-Pierre et Josée Ménard, ont officiellement conclut la vente de l’entreprise à Jasmin Gagnon, Simon Couillard et Isabelle St-Pierre. Ce trio était employé de l’entreprise depuis plusieurs années et actionnaire depuis 2020. Cette transaction se veut être l’aboutissement de 7 ans de travail et de planification. Les cédants avaient à cœur d’assurer la continuité de l’entreprise et de son ADN. L’année 2024 est une année importante pour la société puisqu’elle marque également son 30e anniversaire. Cela fait plus de 30 ans qu’Usinage L’Islet se spécialise dans la fabrication de machineries, d’équipements industriels sur mesure, la fabrication d’outillages et l’usinage de précision. Les nouveaux copropriétaires profitent de cette occasion pour remercier chaleureusement leurs membres d’équipe et leurs fidèles clientèles qui renouvellent leur confiance année après année. (LOB)