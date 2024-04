Le député fédéral Bernard Généreux organise une nouvelle clinique de passeport le 26 avril au pavillon communautaire Espace citoyen de Montmagny. L’événement permet à la population de faire sa demande de passeport avec l’aide de bénévoles sur place.

« Aucun rendez-vous n’est nécessaire. Il suffit d’apporter les documents requis et nous vous accompagnerons pour le reste. Nous comprenons que la planification d’un voyage ou d’un déplacement hors Canada peut être angoissant. C’est pourquoi nous offrons un service complet et fiable pour vous aider à obtenir votre passeport en toute tranquillité d’esprit », indique

M. Généreux.

Des bénévoles formés guideront les citoyens à travers le processus de demande, qu’il s’agisse d’un renouvellement simplifié, d’une demande générale pour adulte ou encore pour un enfant de moins de 16 ans. Il est fortement conseillé que le répondant accompagne le requérant pour authentifier l’identité de ce dernier. Il est aussi obligatoire de fournir l’original du certificat de naissance non plastifié délivré après janvier 1994. Vous devrez aussi avoir en main les coordonnées complètes de deux personnes qui ne sont pas membres de votre famille et qui vous connaissent depuis plus de deux ans. Un photographe professionnel sera sur place pour ceux qui ont besoin de faire prendre leur photo. Le délai de traitement d’une demande de passeport peut être de 4 à 6 semaines. (LOB)