On célèbre le soccer à Berthier

La Fête du Soccer a rassemblé environ 90 travailleurs étrangers temporaires le 9 août dernier à Berthier-sur-Mer. Il s’agissait d’un événement organisé pour pratiquer une activité sportive populaire à travers le monde et faire de nouvelles rencontres. Les participants provenaient de nombreux pays, soit le Guatemala, Madagascar, la Colombie, le Mexique, le Brésil et de plusieurs pays d’Afrique. Des organismes étaient aussi sur place afin de répondre aux questions que pouvaient avoir les travailleurs étrangers sur leur parcours au Québec. « Cet événement a permis non seulement de partager une passion commune pour le soccer, mais aussi de soutenir de différentes façons les travailleurs étrangers temporaires de la région », a souligné Élyse Mercier, agente à l’immigration.