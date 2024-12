Partage au masculin récompensé pour ses efforts auprès des hommes

L’organisme Partage au Masculin a récemment remporté le Prix Hommage Guy Corneau remis par Homme Québec lors d’une cérémonie le 16 novembre au Manoir D’Youville de Châteauguay. Ce prix est remis annuellement à un organisme et à une personne ayant considérablement contribué à la santé et au bien-être des hommes, tout en promouvant une masculinité saine au sein de la société. La candidature de Partage au Masculin a été retenue en raison de ses gestes, initiatives et réalisations auprès des hommes en difficultés de Chaudière-Appalaches.

« Nous tenons à remercier chaleureusement l’équipe d’Homme Québec pour cette belle récompense, ainsi que tous les hommes qui, par leur courage et leur ouverture, ont accepté que nous les accompagnions dans leur cheminement. », a souligné Jean-Michaël Dubé-Rousseau, directeur général de l’organisme.

Rappelons que Partage au Masculin vient en aide aux hommes en difficulté dans Chaudière-Appalaches. Il est possible de prendre rendez-vous et des intervenants se déplacent dans les MRC de Montmagny, L’Islet et Bellechasse selon les besoins. Fondé il y a 30 ans, l’organisme aide aujourd’hui plus de 1 000 hommes par année.