Plus de 250 paniers de Noël demandés

Le Comité de la famille et des aîné(e)s de la Ville de Montmagny sollicite l’aide de la population en vue de la distribution des paniers de Noël le 21 décembre prochain. Plus de 250 demandes auraient été reçues par le Comité afin de recevoir des denrées pour la période des Fêtes.

Il est possible de faire un don en denrées non périssables jusqu’au 6 décembre par l’entremise de plusieurs écoles, commerces et entreprises de Montmagny. Des boîtes ont aussi été placées à l’hôtel de ville. Il est aussi possible de faire un don en argent en se présentant à l’hôtel de ville. Le montant amassé servira à faire l’achat de denrées périssables comme du lait et de la viande pour compléter les paniers avant la distribution.

2000 $ du Richelieu

Le Club Richelieu de Montmagny a récemment fait un don de 2 000 $ au Comité de la famille et des aîné(e)s de la Ville de Montmagny pour l’opération Paniers de Noël. Il s’agit d’une cause que l’organisme encourage chaque année. D’ailleurs, Bernard Gaudreau qui est responsable de cette opération est membre du Club Richelieu.