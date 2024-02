Plusieurs activités à Montmagny pour la relâche

La Ville de Montmagny offrira plusieurs activités pendant la semaine de relâche entre le 4 et le 11 mars prochain. Pour chacune d’entre-elles, sauf lorsque d’autres indications sont données, il faut s’inscrire via le site web de la Ville de Montmagny.

Afin de lancer la période de la relâche, une activité de patinage aux flambeaux se tiendra le 1er mars en soirée à l’anneau de glace du parc Saint-Nicolas. L’inscription n’est pas nécessaire et l’activité est ouverte à tous. L’infrastructure sera aussi disponible pour les patineurs durant toute la semaine, selon les conditions météorologiques.

Voici chaque jour les activités qui seront proposées :

2 mars : À la Bibliothèque de Montmagny, les tout-petits sont invités à l’activité « L’heure du conte » qui sera suivie d’un bricolage supervisé. En après-midi, les gens pourront prendre part à l’activité « bain de neige » animée par la Maison des jeunes de Montmagny. L’Inscription se fait directement auprès de la Maison des jeunes.

5 mars : Une sortie au Village Vacances Valcartier est proposée pour les gens de tout âge. Une activité intitulée « La légende de la chasse-galerie » est aussi organisée à la bibliothèque pour les 6 ans et plus.

6 mars : Plusieurs séances seront tenues au cours de la journée par Les Dés-Tendus, durant lesquelles il sera possible de faire l’expérience de plusieurs jeux de société. Durant le jour, les séances seront ouvertes à tous alors que celle en soirée est réservée à la clientèle adulte. Il sera également possible pour les gens de tout âge de prendre part à un atelier de peinture sur céramique avec l’artiste Chantal-Jane Garant.

7 mars : Le Club Magny-Gym accueillera les enfants de 6 à 12 ans pour une activité d’introduction à la gymnastique. Pour cet atelier, l’inscription se fait directement auprès de Magny-Gym. Les Arts de la scène (ADLS) fera la présentation du spectacle « Cirk’Alors » destiné aux 6 à 12 ans. Pour les 9 ans et plus, une activité de maquillage de fantaisie sera animée par Nancy Boulet.

8 mars : Un atelier animé par Appalaches Reptiles permettra aux 6 ans et plus d’en apprendre davantage sur les reptiles et d’en manipuler quelques-uns.

9 mars : L’événement « Troc tes livres, tes jeux et tes casse-têtes » aura lieu toute l’après-midi à la Bibliothèque. Il sera possible de faire gratuitement l’échange de ses livres, jeux et casse-tête pour d’autres qui auront été rendus disponibles grâce à d’autres participants. Pour les enfants de 8 à 12 ans, RO2 Techno éducative tiendra un atelier de réalité virtuelle durant lequel les participants pourront faire l’expérience de plusieurs jeux.