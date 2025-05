Portes ouvertes à la caserne de Montmagny

Les citoyens de Montmagny sont invités à découvrir la caserne incendie de Montmagny à la suite de son agrandissement et réaménagement dans la dernière année. L’activité de portes ouvertes se déroulera le 18 juin prochain de 11 h à 15 h.

Les participants pourront visiter les installations, monter à bord de certains véhicules avec un membre du Service. Un kiosque d’information sur place permettra aux gens de tester leurs connaissances alors qu’un atelier pratique sur l’utilisation d’un extincteur leur permettra de les mettre en action. Les enfants pourront également essayer un parcours d’épreuves qui les placera dans le quotidien d’un pompier.

Rappelons que plus de 4 M$ ont été investis dans la caserne incendie de Montmagny dont 2,6 M$ provenaient du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation via le Programme d’amélioration et de construction d’infrastructure municipales (PRACIM).