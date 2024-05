Afin de mieux anticiper les crues printanières ou encore celles pouvant être causées par des pluies abondantes, la Ville de Montmagny développe depuis maintenant deux ans un réseau de stations hydrométriques. Équipées de capteurs et de caméras celles-ci fournissent, en temps réel, de précieux renseignements au personnel du Service des travaux publics et des infrastructures et du Service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny qui, par le biais d’une interface Web, accède à une panoplie d’indicateurs lui permettant d’évaluer rapidement les risques de crue, d’embâcle et d’inondation.

Le ministère de la Sécurité publique a recours à ce même type d’équipements pour observer les différents cours d’eau à l’échelle du Québec. L’une des stations est notamment installée à la hauteur de Saint-Raphaël et transmet des informations en continu sur le niveau et le débit de la rivière du Sud, des données rendues accessibles au personnel municipal également.

En 2023, deux stations ont été installées à proximité du Bras Saint-Nicolas, l’une au parc Saint-Nicolas et l’autre dans le secteur de la route du Petit-Cap à Cap-Saint-Ignace. Une troisième sera érigée en 2024 plus à l’est, à L’Islet, et la Ville projette d’en installer une quatrième à Saint-Cyrille-de-Lessard en 2025. Une autre station pourrait également être érigée en 2025 à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, à proximité de la rivière du Sud. Chacune nécessite un investissement de 25 000 $. À terme, le réseau projeté par la Ville représenterait un investissement total de 125 000 $.

« Les redoux en période hivernale et les épisodes de pluies diluviennes sont de plus en plus fréquents, augmentant les risques d’inondations qui peuvent menacer la sécurité des populations. En mettant en place un réseau de stations hydrométriques sur notre territoire, nous apportons une solution concrète qui permet d’anticiper de telles situations afin de mieux protéger notre communauté », d’expliquer Marc Laurin, maire de la Ville de Montmagny. (LOB)