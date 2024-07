La Promenade gourmande célèbrera les saveurs régionales les 7, 8, 14 et 15 septembre. L’évènement agrotouristique propose des rencontres privilégiées avec les producteur(trice)s et, bien entendu, des découvertes aromatiques mettant en lumière le terroir de la région de Montmagny.

Neuf sites accueilleront les gourmand(e)s les 7 et 8 septembre de 10 h à 16 h. Les activités se dérouleront plus précisément à la boulangerie Le Joyeux Pétrin de Berthier-sur-Mer, à L’Atelier agricole et au Marché public de Montmagny ainsi qu’à la Ferme L’Apprentie, à la Bergerie des Petites Laineuses et chez trois pomiculteurs (Domaine Ritt, Les Vergers du Cap et Verger Gaudreau) de Cap-Saint-Ignace. Dégustations de rillettes d’agneau, de tartinades, de pains artisans et de cidres seront entre autres offertes gratuitement ou en échange d’une faible contribution chez les « sites accueillants ». Mentionnons qu’il sera notamment possible d’assister à une démonstration de filage de laine artisanale à la Ferme L’Apprentie ou de participer à une « chasse aux moutons », à la manière d’un cherche et trouve, à la Bergerie des Petites laineuses.

Les 14 et 15 septembre, de 10 h à 16 h, les activités se déplaceront dans le sud du territoire où cinq « sites accueillants » convient les curieux(euses). Quelques exposant(e)s seront présents au renommé Bistreau d’érable de Sainte-Lucie-de-Beauregard, dont La Cueillette et le Comptoir artisanal de Sainte-Apolline. Les visiteurs pourront même y déguster de la tire sur la neige. Une visite à Saint-Paul-de-Montminy permettra de faire de belles découvertes à la boulangerie Au fourneau et d’en apprendre davantage sur la cuisson au four à bois, ou encore de profiter des charmes gourmands et champêtres du Domaine La Charmante, de L’Atelier agricole et de la Bleuetière Magie Bleue.

Les participant(e)s courront la chance de remporter un panier rempli de produits du terroir 100% local en remplissant un court sondage en ligne lors de leur visite dans l’un des « sites accueillants ». Le sondage est accessible via le code QR apposé sur l’affiche promotionnelle de l’évènement. Pour en savoir plus sur la Promenade gourmande, il suffit de visiter le promenadegourmande.ca