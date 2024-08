Six écoles de L’Islet et de Montmagny voient vert

Six écoles des MRC de Montmagny et de L’Islet feront l’acquisition d’infrastructures vertes telles une serre agropédagogique ou une classe verte, mais également des ateliers ludiques afin de développer leurs compétences en matière d’éducation écoenvironnementale.

Éduquer, mais surtout outiller les jeunes à développer des actions concrètes et une puissance d’agir face à l’environnement à l’aide de ressources qualifiées et passionnées, dans des infrastructures adaptées et sans se soucier de la facture est l’objectif principal de ce projet.

Sur une période de trois ans, les écoles candidates profiteront d’une infrastructure et de l’animation visant un apprentissage actuel, guidé par des expériences réelles, principalement à l’extérieur des murs de l’école. Cette belle occasion assure une connexion avec l’environnement, tout en semant l’intérêt pour une alimentation saine et locale. Le tout, dans un contexte collectif favorisant, entre autres, le travail d’équipe grâce à l’ajout d’ateliers. À la conclusion de ce projet, ce sont plus de 145 ateliers qui seront offerts auprès de 2 550 élèves.

Les MRC de Montmagny et de L’Islet souhaitent se distinguer du modèle des cours d’école traditionnelles où elles sont souvent entièrement asphaltées ou peu végétalisées. En effet, la présence d’espaces verts incite les enfants à profiter davantage de l’extérieur. La littérature scientifique mentionne par ailleurs que la pédagogie en plein air stimule non seulement l’apprentissage académique, mais également le développement personnel et les attitudes écocitoyennes, une recette gagnante pour inciter le changement. (LOB)