Près de 400 visiteurs à la magie des Féeries

La magie des Féeries 2025 a une fois de plus illuminé Cap-Saint-Ignace. Près de 400 visiteurs sont venus partager cette journée remplie de saveurs, de rires et de moments inoubliables. Les Féeries des Artisans de Cap-Saint-Ignace, qui avait lieu le dimanche 30 novembre dernier, a été qualifié d’un « énorme succès » par les organisateurs. En effet, l’événement a attiré près de 400 personnes au cours de la journée. Au programme, les visiteurs ont eu un avant-midi gourmand avec des gaufres sucrées et salées, un atelier festif de cocktails et mocktails de Noël, où chacun a pu découvrir des recettes originales et chaleureuses, et une rencontre magique avec le Père Noël, immortalisée par plusieurs sourires et des photos gratuites. Les artisans talentueux, issus de la région, ont présenté des créations uniques qui ont émerveillé les visiteurs. Bijoux étincelants, décorations de Noël, tricots, fleurs séchées, produits d’érable et de lavande, peintures, chocolats fins, décorations réalisées d’objets recyclés, viande, sculptures, savons, toutous, colliers pour chien et plus encore.

De retour l’an prochain

Par ailleurs, les Féeries 2026 reviendront le dimanche 29 novembre 2026 prochain. L’organisation promet encore plus de magie, de convivialité et de surprises pour célébrer l’arrivée du temps des Fêtes. (LOB)