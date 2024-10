Plus de 300 personnes ont pris part au tout premier Festival des vins de Saint-Jean-Port-Joli, qui s’est tenu le 14 septembre dernier à la Vigie du Parc des Trois-Bérets. Cet événement inaugural a permis aux participants de découvrir une vaste sélection de vins internationaux et locaux, présentés par une douzaine d’agences québécoises renommées. Parmi les producteurs locaux, le Domaine des Feux Follets de Berthier-sur-Mer a également brillé.

Le célèbre sommelier Philippe Lapeyrie a honoré le festival de sa présence en partageant ses connaissances et en dégustant avec les participants jusqu’à la fin de la soirée. Un ciel dégagé et un coucher de soleil spectaculaire ont contribué à créer une ambiance magique pour les nombreux visiteurs venus de partout au Québec et même du Nouveau-Brunswick.

Malgré les coûts liés à l’organisation d’une première édition, le bilan financier est très positif avec un profit de plus de 5 000 $. Ces fonds seront remis à trois organismes locaux : Apprendre Autrement, sélectionné par le présentateur officiel Ecorad, ainsi que Les Amis du Port-Joli et le Centre-Femmes La Jardilec.

Natalie Richard, sommelière et organisatrice, a déjà annoncé que la prochaine édition du festival se tiendra le 13 septembre 2025, promettant une expérience encore plus mémorable. (LOB)