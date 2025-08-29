Une 5e Journée agricole interculturelle

Une cinquième édition de la Journée agricole interculturelle se tiendra le 13 septembre prochain à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. La municipalité et l’équipe d’immigration de la MRC de Montmagny invite les citoyens à se rendre au cœur du village dès 15 h pour prendre part aux activités.

Un atelier de percussions et un spectacle avec Haythem Aissaoui lancera l’événement. Pour découvrir différentes saveurs, des kiosques marocains, congolais et colombiens seront disponibles ainsi que quelques autres types de nourriture. Pour se divertir, il y aura des jeux gonflables, du basket-ball, du maquillage, du henné et du soccerbulle. La soirée se conclura sur une note country avec un spectacle des Country Rangers, suivi d’un feu d’artifice.

L’activité est rendue possible grâce à la participation financière du ministère de

l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.