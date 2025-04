Une dernière rencontre sur le thème de la participation citoyenne à Montmagny

À l’aube des élections municipales, une dernière rencontre citoyenne sera animée par les conseiller(ère)s municipaux magnymontois Mireille Thibault et Jessy Croteau en présence du maire, Marc Laurin, le mercredi 7 mai, de 19 h à 21 h, à l’Espace citoyen. Après l’environnement, l’évènementiel, la jeunesse et le développement du territoire, la « participation citoyenne » sera le thème de la soirée.

Pour les Magnymontois(es), cette rencontre s’avère une occasion d’échanger sur l’impor­tance de la participation citoyenne en milieu municipal et de partager leurs préoccupations sur les enjeux qui les touchent au quotidien. C’est aussi une opportunité de faire entendre leur voix et de contribuer à une démocratie municipale plus forte et plus ouverte. Ces derniers auront aussi à indiquer l’importance qu’ils accordent à différents sujets, notamment à la trans­parence, à la responsabilisation, à la notion de résultats, au pouvoir d’influence et à la collaboration pour ne nommer que ceux-ci.

Comment participer?

Pour que tout le monde soit à l’aise de s’exprimer et que la discussion soit agréable, un maximum de 20 participant(e)s est souhaité. Selon les inscriptions reçues, l’âge, le genre, le district, les champs d’intérêt et l’implication pourraient être considérés au moment de former le groupe.

Le formulaire d’inscription est disponible en sur le site web de la ville de Montmagny et les personnes intéressées ont jusqu’au dimanche 27 avril pour le remplir. (LOB)