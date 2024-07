$!Une foule de produits locaux au Marché public de Montmagny

Pour l’ouverture officielle du 29 juin, la Société de développement économique SDÉ de Montmagny, en charge du Marché public, a décidé d’inviter des producteurs et artisans dont les produits seront disponibles à la Boutique au cours de l’été à venir faire des présentations et offrir des dégustations aux clients. Ainsi, les gens pouvaient les découvrir gratuitement et retourner en acheter au cours de l’été dans les présentoirs du Marché.

Étaient présents lors de l’ouverture officielle les propriétaires de Patelin, une entreprise de Saint-Roch-des-Aulnaies qui prépare des produits à base de graines de lin. Pré rieur était aussi sur place pour présenter ses produits comme son huile de tournesol et sa farine de poids jaune. La Belle Bette faisait goûter certaines de ses spécialités et fournira le Marché public avec des produits frais comme des bols poké et des salades. Plusieurs autres aliments tels des fromages et des miels gourmets seront aussi disponibles sur les tablettes et dans les réfrigérateurs de la Boutique.

Outre la nourriture, à la Boutique il est possible de retrouver des vêtements, des savons, des créations d’artisans, etc.

La SDÉ de Montmagny invite les citoyens à venir faire un tour durant l’été au Marché public et à sa Boutique. « De plus en plus, dans la région, les producteurs font des choses qui sortent de l’ordinaire, qui sont plus travaillées, et il y en a vraiment pour tous les goûts », affirme Marie-Ève Lamonde, agente de développement économique et événementiel.

Le Marché public sera ouvert jusqu’en septembre. Les portes ferment habituellement lors de la première fin de semaine du mois, juste après le Carrefour mondial de l’accordéon. Toutefois, Mme Lamonde révèle que le Marché sera aussi ouvert la fin de semaine suivante dans le cadre des Promenades gourmandes et que plusieurs producteurs devraient à nouveau être sur place.