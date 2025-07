$!Trésors cachés | 3ème arrêt: Les Jardins d’Evy et Rose Végane Alimentation

Les Jardins d’Evy

C’est pour s’évader de la pression de la vie frénétique de la grande ville que Jany Gauthier et son conjoint ont décidé de venir s’établir à Saint-Jean-Port-Joli, il y a sept ans. Cette dernière ayant un parcours professionnel en restauration et en hôtellerie désirait rester connecter à ce milieu, mais à un rythme moins effréné. Elle a décidé de se lancer dans la production de micropousses en tout genre, principalement pour fournir les restaurateurs du coin.

Mais qu’est-ce qu’une micropousse ? Il s’agit tout simplement de légumes récoltés à un très jeune âge, environ 2 semaines après la plantation, bien avant leur arrivée à maturité. Pour les cultiver, il est requis d’avoir un endroit très humide et une certaine température. Jany était attirée par la marginalité de ce genre de production, appréciant la couleur et l’originalité que les micropousses donnent aux plats qu’elles agrémentent. Aujourd’hui, c’est plus de 22 sortes différentes de micropousses qui sont produites dans le petit local de Saint-Jean-Port-Joli. Certaines des plantes du Jardin d’Evy sont cultivées à l’aide d’un système hydroponique particulièrement efficace pour un local assez restreint.

Rose Végane Alimentation

Habituellement, quand on pense à « food truck », l’image qui nous vient en tête est rarement bénéfique pour la santé. Rose Hamel a décidé de briser cette image, en démarrant Rose Végane Alimention, un camion de cuisine de rue naturelle et saine. Originaire de Sherbrooke, Rose a épousé le mode de vie végétalien depuis quelques années déjà, avec son conjoint Raphael. Ayant un tempérament très artistique et « free spirit », c’est presque naturellement que les deux tourtereaux ont choisi Saint-Jean-Port-Joli pour s’établir.