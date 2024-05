$!150 gymnastes en compétition à Montmagny

Les gymnastes des clubs de Chaudière-Appalaches des catégories R4-R5 et R6 ont compétitionné lors de la troisième et dernière sélection régionale à Montmagny le 6 avril dernier afin de réussir à se classer pour le Challenge des régions, compétition finale de toutes les régions du Québec qui aura lieu du 16 au 19 mai prochain à Varennes.

Parmi les 150 athlètes présents, 26 représentaient le Club Magny-Gym de Montmagny et 19 d’entre eux ont réussi à se qualifier sur un des six engins gymniques, soit le saut, barres, poutre, sol, trampoline et tumbling.

Les gymnastes ont également participé à un événement du secteur pré-compétitif le 7 avril organisé par le Club Magny-Gym pour ses propres athlètes afin de permettre à de jeunes gymnastes de vivre une expérience nouvelle pour qu’elles apprennent tranquillement à connaître qu’est la compétition et d’apprendre à gérer leur stress. Une trentaine de jeunes sportives qui font partie de la relève du Club ont pris part aux différentes épreuves.

« La compétition est une bonne source d’apprentissage lorsqu’elle est saine et bien organisée. De tels événements aident les jeunes à apprendre sur eux-mêmes et à se développer de nouvelles compétences », affirme la directrice générale Andrée-Anne Caron.