Nouvel entraîneur-chef et directeur général chez l’Everest

L’organisation de l’Everest annonce la nomination de M. Benoit Bélanger à titre de Directeur général. Benoit est recruteur en chef de l’organisation depuis 3 ans. Il agît également comme recruteur auprès des Cataractes de Shawinigan au sein de la LHJMQ.

À titre d’entraîneur-chef, l’organisation confirme que M. Raphael St-Laurent a accepté de relever ce défi. Raphael est avec l’équipe depuis 3 ans comme DG adjoint et depuis 2 ans comme entraîneur-adjoint.

Finalement, l’Everest annonce que M. Alain Brouillette appuiera Raphael St-Laurent à titre d’entraîneur-adjoint. Étant avec les Condors du Cégep Beauce-Appalaches au cours des cinq dernières saisons, également comme entraîneur-adjoint, l’équipe sud-côtoise est contente de pouvoir compter sur son expérience, dont deux participations à la Coupe NAPA, afin d’épauler Raphael. Il était entraîneur-adjoint des Condors lors des finales de 2022 et 2023 de la LHJAAAQ.

« Pour nous, il s’agit d’une suite logique, affirme le Vice-Président Hockey, M. Stéphane Poulin. Raphael et Benoit ont mis beaucoup de temps et d’énergie à bâtir notre équipe et c’est un honneur de pouvoir compter sur eux pour la diriger. Puis, Alain cadre parfaitement dans notre philosophie de développement. Son expérience sera un atout majeur pour notre équipe. »