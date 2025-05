19e édition du Défi natation de Berthier-sur-Mer

Le Défi natation de Berthier-sur-Mer est de retour cette année pour sa 19e édition, qui aura lieu le 24 juin prochain, dans le cadre des activités de la Fête Nationale. Cette compétition amicale permet aux adeptes de natation de relever le défi de nager environ 2,5 kilomètres dans les eaux du fleuve Saint-Laurent.

Les premiers nageurs quitteront la plage de Berthier-sur-Mer à 15 h et l’arrivée au quai (marina) est prévue vers 15 h 30. Tous les participants sont accompagnés d’un kayakiste ou d’un canotier afin d’assurer leur sécurité. Le défi est actuellement complet pour les nageurs, mais l’organisation est toujours à la recherche de nouveaux kayakistes accompagnateurs. Il est possible de s’inscrire sur le site web de l’événement, au plus tard le 20 juin, à 18 h.

L’invité d’honneur pour l’édition 2025 est M. Charles-Antoine Corriveau-Bonostro, un habitué du défi natation de Berthier-sur-Mer. Ce dernier a découvert la nage en eau libre à 9 ans, et depuis, il enchaîne les expériences : 1 km du Lac-Mégantic, défi natation de Berthier-sur-Mer, fleuve Saint-Laurent entre Québec et Lévis, 10 kilomètres du marathon de la relève Rio Tinto du lac Saint-Jean, Marathon du Lac-à-Jim, etc. Il a également fait partie du programme de sport-études en natation et de l’équipe du Rouge et Or de l’Université Laval. (LOB)