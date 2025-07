Canam 200 et Lucas oil 100 au menu à l’Autodrome de Montmagny

L’Autodrome Montmagny présente la course de stock-car LMS de l’année le samedi 19 juillet prochain, alors que les pilotes des séries American Canadian Tour (ACT) du Québec et des États-Unis s’affronteront dans le cadre d’une finale de 200 tours.

Cet événement est le 2e du genre à se tenir en sol québécois cette saison. Les meilleures équipes des deux côtés de la frontière seront en piste pour se disputer d’impressionnantes bourses, dont les 10 000$ américains qui seront remis au vainqueur. Le programme principal débutera à 15h00 ce samedi.

Au moment d’écrire ces lignes, 34 équipes avaient signifié leur intention de participer à cet événement .

Alexendre Tardif souhaitera certainement maintenir le rythme alors qu’il a remporté le Claude Leclerc 150 en juin dernier. Le CAN-AM 200 avait été gagné par Raphaël Lessard en 2024 et il mettra le paquet pour répéter cet exploit encore cette année.

Un pilote local de St-Pacôme, Louis-Philippe Lauzier, sera à prendre au sérieux puisqu’il avait complété sa soirée en 5e place l’année dernière.

Plusieurs autres pilotes seront à surveiller. Ce sera le cas de Jeff Côté, qui s’illustre tout particulièrement depuis le début de la saison 2025. Le Vice-champion de la saison 2024 est actuellement en tête de la Série ACT LMS Québec XPN World. Dany Trépanier, qui connaît un bon début de saison, sera aussi du groupe.

Du côté des pilotes américains, DJ Shaw et Jesse Swister sont 2e et 3e au classement de leur série et constituent des menaces plus que sérieuses aux équipes du contingent de pilotes québécois.

Une lutte impitoyable en Sportsman Lucas oil

Le classement actuel en Sportsman Lucas oil laisse présager une finale enlevante alors que seulement un point sépare le meneur actuel, Mickael Isabelle (159 points), de son plus proche poursuivant, Frédérick Ladouceur (158 points).

Les deux pilotes ont remporté une finale chacun depuis le début de la saison et devront donc partir de la 10e et de la 11e place selon le système de handicap applicable. Jonathan Guimond (144 points) et Hugo Paquet (143 points) occupent actuellement les 3e et 4e places. Un maigre petit point les sépare au classement eux aussi.

Thibault arrivera-t-il à détrôner Bobby Bureau ?

Bobby Bureau est actuellement le meneur en Sport compact Desbiens fer et métaux. Il a accentué son avance devant Éric Thibault en raflant la première place en qualification et en finale lors de sa dernière présence. Les deux pilotes comptent sur d’excellentes voitures et cumulent les présences sur le podium depuis le début de l’été.

En Sportsman Junior

L’Autodrome Montmagny accueillera aussi les pilotes de la division Sportsman Junior St-Hubert express.

La beauté de cette classe est que les jeunes pilotes compétitionnent pour l’honneur alors qu’ils bénéficient uniquement de prix de présence pour leur prestation.

La compétition y est tout de même féroce alors que ces petits bolides filent à vive allure. Le nombre de pilotes qui ont remporté des victoires en qualification et en finale s’élève à huit pour le moment. Ils sont donc nombreux à pouvoir aspirer à une place sur le podium.