Les sauveteurs se mobilisent pour la Semaine nationale de prévention de la noyade

La Ville de Montmagny participe activement à la Semaine nationale de prévention de la noyade qui se tiendra du 20 au 26 juillet . Deux moments forts marqueront la semaine, soit l’activité « Sauveteur d’un jour », qui aura lieu le mardi 22 juillet, et le Nage-o-thon prévu le samedi 26 juillet.

Devenez sauveteur d’un jour

Rappelons que moins de 1 % des noyades se produisent dans des environnements surveillés. Cette journée est donc une belle occasion de mettre en lumière le rôle crucial des sauveteurs et des sauveteuses.

En collaboration avec le camp de jour, diverses simulations, notamment des sauvetages en piscine et des interventions dans les glissades d’eau, seront mises en scène par l’équipe de sauvetage de la Ville de Montmagny. Puis à 14 h, la simulation d’une intervention d’urgence en piscine aura lieu avec la participation des paramédics et sera accessible au grand public.

Le 22 juillet au parc aquatique Pointe-aux-Oies, des jeunes de 12 ans et plus auront l’occasion unique de vivre le quotidien d’un sauveteur.

Un Nage-o-thon pour une bonne cause

La semaine se conclura par le Nage-o-thon, une activité participative et solidaire qui se tiendra de 7 h 45 à 9 h 45 à la piscine extérieure du parc aquatique Pointe-aux-Oies. Que ce soit en solo ou en équipe, tout le monde est invité à venir nager selon ses capacités afin d’amasser des dons pour le programme « Nager pour survivre » , une initiative qui enseigne aux jeunes les habiletés essentielles pour se sortir d’une situation de noyade.

Une semaine pour apprendre... et prévenir

Tout au long de la semaine, diverses thématiques seront abordées sur les réseaux sociaux de la Ville : sécurité en eau libre, supervision des enfants, effets de l’alcool et des drogues près de l’eau, port du vêtement de flottaison individuel (VFI) et plus encore. En signe de solidarité, la population est également invitée à porter du bleu lors de la Journée mondiale de la prévention de la noyade, le 25 juillet. (LOB)