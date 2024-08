30 000 $ pour la santé dans la MRC de L’Islet

La Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet, en collaboration avec Promutuel Assurance Côte-Sud, est fière d’annoncer que son 21e tournoi de golf-bénéfice a atteint les objectifs financiers fixés. Cet événement s’est tenu le 19 août dernier au Club de golf Saint-Pamphile, où près de 110 joueurs ont pris le départ.

L’activité a permis d’amasser 30 000 $. Cette somme servira à acquérir différents équipements pour les établissements de santé, soit les CHSLD et CLSC de Saint-Jean-Port-Joli et le CLSC de Saint-Pamphile. Ces appareils consistent en un défibrillateur cardiaque, un moniteur de signes vitaux, un visualisateur de veines, huit moniteurs de tension artérielle et un appareil d’électrochirurgie.

La Fondation a profité de l’événement pour souligner l’implication sociale et bénévole des deux « Personnalités Coup de cœur » en la personne de Mme Réjane Saint-Amant et de M. Clément Fortin de Saint-Omer dans leur municipalité, aussi bien que dans L’Islet-Sud.

La Fondation des services de santé a investi, durant les vingt-et-une dernières années, au-delà d’un demi-million de dollars dans les équipements et le mieux-être en santé et services sociaux de la population de la MRC de L’Islet. (LOB)