65 skieurs s’affrontent à L’Islet

Le 11 février dernier, la deuxième course du circuit régional de l’Est-du-Québec de la saison se tenait au Club Sportif Appalaches de L’Islet. Cinq clubs y participaient, soit le Club de ski de fond Mont-Climont de Lac-au-Saumon, le Club Mouski de Rimouski, le Club Amiski de Saint-Antonin, les Cadets de la Marine de L’Islet et le Club Sportif Appalaches de L’Islet, ce qui représentait environ 65 skieurs. Ils ont dû skier en pas de patin dans des conditions printanières.

Trois athlètes du Club de L’Islet ont réussi à remporter une médaille. Rose St-Pierre, 9 ans, est repartie avec une médaille d’or, Vincent Marquis, 8 ans, a remporté une médaille de bronze et Alice Bédard, 12 ans, a gagné une médaille de bronze.

En après-midi, après la compétition individuelle, se déroulait une course à relais inter-clubs amicale.

Pour cette compétition, plus de 40 bénévoles ont travaillé afin de préparer le circuit, assurer la sécurité, accueillir les skieurs et régir la course. Les organisateurs remercient également les trois commanditaires de l’événement, soit le député Bernard Généreux, La Caisse Desjardins et Paber Aluminium.