Appalache Hunters lance sa télé-série sur Cogeco

Deux soirées spécialement organisées pour les amateurs de chasse de la région ont eu lieu les 9 et 10 février à la salle communautaire de Sainte-Apolline-de-Patton.

Pour l’occasion, les trois membres d’Appalaches Hunters, Bruno Gagné, Gabriel Guimont et Samuel Côté, avaient préparé pour les spectateurs une projection spéciale de vidéos amateurs. Les meilleurs moments des tournages captés sur le vif lors de leurs plus récentes expériences de chasse à la sauvagine, au chevreuil et au dindon, ont captivé l’audience. Plusieurs exposants étaient sur place et des prix de présence ont été remis aux spectateurs lors de cette soirée organisée au profit de l’école primaire de Sainte-Apolline.

Cet événement a d’ailleurs marqué le lancement officiel de la toute première saison de leur propre télé-série Appalaches Hunters, offerte depuis le 10 février sur les ondes de NousTV Montmagny pour les abonnés de Cogeco. Les diffusions suivantes auront lieu les mardis et mercredis 20 h 30, les jeudis 19 h 30, les vendredis à 9 h et 17 h, les samedis à 12 h et le dimanche à compter de 19 h. Les épisodes seront également disponibles sur les chaînes YouTube d’Appalaches Hunters, de même que sur NousTV Montmagny. Assistez ici à une entrevue avec les membres de la formation.