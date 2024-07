Deux jeunes de la région participeront au tournoi de NHL Kids

L’organisation de NHL Kids offre l’équipement aux couleurs des différentes équipes. Ainsi, chaque joueur vivra un traitement digne des ligues professionnelles. Le père de Ryan, Simon Cloutier, énumère ce qu’il y a dans ce cadeau « Tout est fourni, les gants, le casque, les chandails et même les culottes courtes. C’est comme dans la LNH ».

Les deux meilleurs amis ont participé au tournoi Summer Jam qui avait lieu du 28 au 30 juin dernier. Le Capignacien a excellé durant l’entièreté du tournoi. Ryan a amassé sept points et Louis-Gabriel en a pour sa part récolté six. Les hockeyeurs évoluaient dans la même équipe pour ce tournoi, soit les blancs.

L’expérience

Cette qualification au tournoi de NHL Kids est un exploit pour ces deux jeunes joueurs de la région. Seulement Ryan a été sélectionné au repêchage en étant un joueur de 2014.

C’est donc toute une expérience que les deux amis vivront, comme l’explique Simon Cloutier « C’est vraiment un tournoi qui va les faire évoluer. Autant sur l’aspect du jeu qu’en dehors. Il n’y a pas beaucoup de personnes qui parlent français là-bas ».

Au niveau du calibre de jeu, Louis-Gabriel et Ryan seront confrontés à des joueurs qui évoluent majoritairement dans les catégories Pee-Wee et Bantam AAA. Ainsi, ce sera du hockey de haut-niveau. Les deux jeunes se devaient d’être dans les meilleurs de leur âge au Summer Jam pour pouvoir rivaliser avec ces joueurs plus âgés.

Le jeune Ryan Cloutier tentera de suivre les traces du joueur vedette Kwency Fontaine qui, lui, était une recrue des Maple Leafs, lors du tournoi de l’an dernier. Une semaine avant le début de cette expérience, les deux hockeyeurs mettent les bouchées doubles aux entrainements pour arriver fin prêts au tournoi de NHL Kids.