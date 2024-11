Deux rencontres face à deux équipes structurées pour l’Everest

L’Everest de la Côte-du-Sud a continué son mois de novembre, chargé avec deux rencontres lors de la dernière fin de semaine. Ils ont d’abord baissé pavillon 4-1, vendredi soir à l’aréna de Montmagny, face aux Cobras de Terrebonne. Ils se sont bien repris, dimanche sur la route, en inscrivant un cinquième gain sur les glaces adverses avec une victoire de 4-3 à Granby.

Le premier engagement n’a pas été des plus reposant face aux Cobras de Terrebonne, alors qu’avec une victoire, les Sudcôtois pouvaient les dépasser au classement général. Terrebonne s’est inscrit en premier. Le vétéran Dan Chrétien a nivelé la marque à la 16eminute avec son 10e de la présente campagne.

Les Cobras ont fait mal à l’Everest. Avec une minute à faire au premier tiers, Hugo Cal a marqué son deuxième de la rencontre. Plus tard dans le match, en troisième période, Serein Ntibashoboye a trouvé le fond du filet, mais l’officiel en charge a jugé que de l’obstruction a été commise sur Nathan St-Pierre. Une décision tirée par les cheveux. « Je n’ai pas de mot pour dire comment ça a pu changer la partie. Si ce but-là a été refusé, je n’ose même pas combien de buts, on refuserait pendant un match. C’est un appel incroyable », a déploré le pilote de l’Everest Simon Labrecque.

L’Everest a tenté le tout pour le tout en retirant Alexandre Lauzier pour un homme en plus. Les visiteurs en ont profité pour creuser l’écart à quatre buts. Hugo Cal a complété son tour du chapeau. « Ça a été un match avec pas beaucoup d’espaces sur la glace. Terrebonne, dans les deux derniers matchs, a donné peu de buts à l’adversaire à cinq contre cinq. Ils étaient très structurés ce soir », a lancé Simon Labrecque.

L’avantage numérique pousse l’Everest vers un neuvième gain

Tirant de l’arrière par un en fin de première, Félix Riverain a continué son excellente saison avec son 13e but de la campagne en avantage numérique. L’attaque à cinq a continué de frapper à plein fouet dans le deuxième tiers. En trois minutes de jeu, Mathieu Martel a donné une avance de deux buts avec ses deuxième et troisième de la saison. « On a gardé ça simple. On a ouvert des autoroutes avec des joueurs devant le filet. On a joué dans le système. Les gars ont été opportunistes, ce n’est pas plus compliqué que ça », a souligné l’entraîneur-chef.

L’Indigo de Granby n’avait pas dit son dernier mot. L’Everest s’est fait surprendre avec deux buts qui ont permis à tout le monde de revenir à la case départ. Tommy Bouchard avait toutefois une autre idée en tête. Il a fait bouger les cordages pour une quatrième fois de la soirée en avantage numérique. Il s’agissait aussi du but qui a permis de sceller l’issue de la rencontre.

La Côte-du-Sud a terminé la rencontre avec 41 tirs menés vers la cage granbyenne, au grand plaisir de Simon Labrecque. « On n’était pas constant à ce niveau-là, mais depuis deux fins de semaine oui. On a donné beaucoup de lancées au filet. On a eu de bonnes chances de marquer. Vendredi soir, on a peut-être été un petit peu moins dangereux dans la zone payante. On n’a pas assez mis de rondelles au filet et on n’a pasassez attaqué cet endroit-là. Ce qu’on a fait ce soir. Ça a apporté ses fruits. »