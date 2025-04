Près de 50 équipes au Tournoi des 8

L’aréna de Saint-Pamphile accueillait l’annuel Tournoi des 8 entre le 4 et le 6 avril dernier. 48 équipes s’étaient inscrites toutes catégories confondues. Elles étaient composées de huit joueurs, incluant le gardien, et elles disputaient des matchs en formule quatre contre quatre. Le tournoi était divisé en quatre catégories : C-, C, C+ et féminine.

Dans la catégorie C+, les Dogs a triomphé face à l’équipe des Cadenas. Les Gicleurs québécois a remporté la victoire contre La débauche dans la catégorie C. En C- (Section 1), l’équipe Transports Saint-Pamphile a vaincu les Vétérans. Dans la catégorie C- (Section 2), l’équipe des Gars de location a pris le dessus sur Portes de garage d’amour. Enfin, dans la catégorie féminine, l’équipe RML Construction a remporté la finale A face aux Dindes fumées, tandis que les Fireblounes ont gagné la finale B contre le Bar l’Écoutille.

Au total, plus de 2000 spectateurs ont assisté aux trois jours de compétition selon la municipalité de Saint-Pamphile.