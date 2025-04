Après la coupe Stanley, Samuel Blais regarde la coupe Calder

Samuel Blais ne cache pas que son début de saison avec la formation affiliée aux Canucks de Vancouver a été difficile. Il a d’abord dû se relever d’une cheville cassée, manquant deux mois d’activité, mais il a dû aussi faire son deuil de la LNH, pour l’instant, après sept saisons au sein du circuit Bettman. « Ce n’était pas facile au début. J’étais habitué d’être dans la Ligue nationale, mais c’est un bon calibre la Ligue américaine », reconnaît-il. Blais avait eu sa chance de se faire valoir, alors qu’un essai professionnel lui avait été offert au camp d’entraînement de Vancouver, mais sans contrat garanti. Le numéro 79 savait que la marge de manœuvre pour convaincre était mince. « Je pense que ça avait été correct, mais ça n’avait pas été extra, admet-il. Arriver là sans contrat et juste une invitation, c’est plus difficile de se faire valoir. » Son passage n’est pas resté sans conséquence. Les dirigeants lui ont offert un « bon » contrat dans les rangs mineurs, même si son objectif de rester dans la LNH s’est momentanément éloigné.

Un rôle plus complet

Les yeux toujours rivés sur la Ligue nationale

Après avoir pris goût au meilleur calibre de jeu au monde, il est facile de s’imaginer qu’on veut y retourner. C’est son objectif, mais l’attaquant de 28 ans essaie de ne pas y penser et concentrer ses énergies sur Abbotsford, qui est en pleine course en séries éliminatoires. Il devra signer un nouveau contrat à la fin de la saison, et l’option numéro est de rester en Amérique Nord avec contrat à un ou deux volets avec une équipe de la LNH. Des rumeurs l’envoyant jouer en Europe avaient aussi fait surface lors de la dernière saison morte. Blais ne les écarte pas, mais dans l’immédiat, son but est clair. « L’Europe, je ne dirais pas tout de suite. Mais c’est sûr que dans les années qui suivent, quand je serai plus vieux, ça va m’intéresser », indique-t-il.