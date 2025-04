Bruno Guay quitte L’Everest

Après sept ans au sein de la formation, l’entraineur-adjoint de L’Everest de la Côte-du-Sud, Bruno Guay, a annoncé à l’organisation sa démission. Cette nouvelle de l’homme qui s’implique auprès de l’équipe depuis sa première saison aurait été une grande surprise pour la direction. M. Guay aurait invoqué des raisons professionnelles pour son départ, ainsi que le fait que cette décision aurait été difficile à prendre.

« Bruno a laissé un imposant héritage au sein de L’Everest. Il demeure l’une des personnes les plus passionnées du hockey que j’ai eu le privilège de côtoyer. Il était proche des joueurs et leur développement a été et est toujours important à ses yeux. C’est une grosse perte pour notre organisation », souligne le président de l’équipe, M. Pierre Bouffard.

Bruno Guay était entraineur-adjoint à partir de la première saison de L’Everest de la Côte-du-Sud en 2018-2019. En 2021, Bruno Guay a pris le poste d’entraineur-chef intérimaire à la suite du départ prématuré de Steve Cantin. Il a retrouvé son poste d’entraineur-adjoint à l’arrivée de l’actuel entraîneur-chef et directeur général, Simon Labrecque.