Festival de la Banquise : l’équipe Rfortin.com se démarque en famille

Lors de la course de canot à glace présentée dans le cadre de la 20e édition du Festival de la Banquise de Portneuf, l’équipe Rfortin.com a terminé au septième rang avec un temps de 48 min 5 s.

Partie en 10e position, l’équipe a réussi à gagner trois rangs au fil du parcours, franchissant la ligne d’arrivée un peu plus de cinq minutes derrière les meneurs.

L’équipage était composé du patriarche Raynald Fortin, qui effectuait un retour à la compétition à l’âge remarquable de 82 ans, accompagné de ses fils Rémi Fortin, Simon Fortin et Michel Fortin, ainsi que de Frédérique Fortin, la fille de Michel.

Au-delà du résultat, la présence de trois générations dans la même embarcation illustre bien l’esprit du canot à glace, une tradition profondément ancrée dans l’histoire du fleuve Saint-Laurent.

Cette discipline, qui exige endurance, technique et connaissance du fleuve, repose largement sur la transmission des savoirs entre les générations.

Pour la famille Fortin, cette participation représente bien plus qu’une simple compétition : elle témoigne d’un patrimoine vivant où l’expérience des anciens se partage avec les plus jeunes, tout en offrant un exemple inspirant de vie active et en santé.