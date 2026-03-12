Un partenariat pour la réussite des étudiants-athlètes

Le Club Richelieu de Montmagny annonce un nouveau partenariat avec la Fondation du Cégep de La Pocatière, visant à soutenir concrètement la réussite scolaire et sportive des étudiants-athlètes de la région.

Dans le cadre de cette collaboration, la Fondation Richelieu Montmagny verse une contribution de 15 000 $ pour la création d’un fonds dédié au sport d’excellence, destiné à appuyer des jeunes qui conjuguent avec rigueur leurs études et la pratique d’un sport de haut niveau. Ce soutien financier permettra de favoriser la persévérance scolaire, l’encadrement et le développement global des étudiants-athlètes.

« Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la mission du Club Richelieu, qui est d’investir dans la jeunesse et de contribuer à son épanouissement. Les étudiants-athlètes font preuve d’une discipline et d’un engagement remarquables, et il est essentiel de les soutenir dans leur parcours », souligne le Club Richelieu de Montmagny.

Du côté du Cégep de La Pocatière, cette contribution représente un levier important pour renforcer les mesures d’accompagnement offertes aux étudiants-athlètes, tout en reconnaissant l’importance de l’équilibre entre la réussite académique et la performance sportive.