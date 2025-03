$!Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet : Judith Douville et Jean-Louis Chouinard à la présidence du tournoi de golf

Pour une 22e année, la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet tiendra son tournoi de golf-bénéfice le lundi 18 août prochain au Club de golf des Trois-Saumons à Saint-Jean-Port-Joli.

Pour présider cette activité de collecte de fonds, la Fondation a fait appel à deux personnalités « Coup de cœur » de la région. Il s’agit de madame Judith Douville et de monsieur Jean-Louis Chouinard, deux personnes impliquées dans la concrétisation du musée de la Mémoire vivante.

Madame Douville s’est jointe bénévolement, à temps complet, à titre de chargée de projet au Musée depuis sa création en 2005. Elle a réalisé plus d’une douzaine d’expositions en salle et quatre en mode virtuelle. Madame Douville est signataire de plusieurs publications dans des revues spécialisées en histoire et ethnologie. À la suite de son exposition « La pêche à l’anguille sur la Côte-du-Sud » et à la demande de la MRC de Kamouraska, elle a fait reconnaître par le ministère de la Culture la pratique de cette pêche en tant qu’élément du patrimoine immatériel du Québec. Elle a élaboré les aménagements et le Jardin des souvenirs Pierre Chouinard sur le site du Musée. Depuis mai 2022, elle est présidente du conseil d’administration de l’organisme.

Monsieur Chouinard prend une part active au projet dès l’élaboration du concept du musée de la Mémoire vivante en 2005. Il est président du conseil d’administration du musée jusqu’en 2014, tout en assumant la direction générale bénévolement à temps complet jusqu’en 2020. Il continue présentement à œuvrer bénévolement au sein de cet organisme. En 2010, monsieur Chouinard est nommé la personnalité touristique de l’année lors des Grands prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches. Il reçoit en 2012 le prix distinctif pour l’engagement bénévole dans le secteur de la culture et en 2016, la Médaille du souverain pour les bénévoles lui est remise par le gouverneur général.

Rappelons que cette activité permet d’amasser annuellement des sommes d’argent qui sont réinvesties pour améliorer les soins de santé dispensés à la population de la MRC de L’Islet. Un cocktail-bénéfice aura lieu après le tournoi vers 16h au Club de golf.