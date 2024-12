L’échec-avant de l’Everest efficace

Les hommes de Simon Labrecque ont mis derrière les deux défaites en autant de matchs de la fin de semaine du 7 décembre dans lesquelles l’offensive a eu plus de difficulté à générer. Le scénario a été différent face à Princeville. L’Everest a pris le match en main dans les premières secondes du dernier tiers. Thomas Bégin a pu compléter son tour du chapeau en dix minutes de jeu. « On a pris les devants 2-0. On jouait sur le ralenti. Ça prit du temps à s’engager et jouer de la bonne manière », a expliqué le pilote de l’Everest Simon Labrecque.

La troupe sudcôtoise a tenu en haleine les Prédateurs de Joliette pendant l’ensemble de la rencontre. En plus d’avoir dominé au chapitre des tirs au but avec 14 tirs contre 5, l’avantage numérique a nivelé la marque en fin de troisième. Serein Ntibashoboye et Félix Riverain ont scellé l’issue en tirs de barrage. « À Joliette, à cinq contre cinq, on a vraiment été dominant. On a changé notre échec avant. On a changé quelques modèles qu’on avait en zone offensive. Ça nous a permis de générer un petit peu plus. On a marqué cinq buts à cinq contre cinq. C’est une amélioration depuis la semaine passée. »

Les punitions compliquent la tâche

Les officiels étaient en forme cette fin de semaine. Lors de la rencontre, 131 minutes ont été distribuées dans les deux camps. Matthias Laflamme devra entre autres purger une suspension de trois matchs pour bataille dans les cinq dernières minutes. Nicolas Lamontagne devra aussi être privé des deux prochaines parties. Le numéro 10 a donné un coup de genou lors du duel face à Joliette. « Je pense ce qui nous a tué les deux matchs cette fin de semaine, ce sont les pénalités à profusion qu’elle soit méritée ou pas. Quand tu as du rythme à cinq contre cinq, et tu as trop de minutes de pénalité dans un match, c’est difficile d’aller chercher du momentum », a mentionné M. Labrecque.

Le marché des transactions risque de s’activer après les fêtes. Avec des mouvements au sein des équipes de la Ligue junior maritime Québec, quelques joueurs devraient être relégués dans le circuit Figsby. L’Everest compte bien en contribuer. « On travaille fort pour améliorer l’équipe, on est en discussion avec des joueurs et avec les équipes. On veut garder notre cœur et notre top six. On veut surtout améliorer notre profondeur pour nous donner une chance de faire les séries et faire un petit bout comme l’an dernier », a ajouté l’entraîneur-chef.